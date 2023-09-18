Çifte tabancalı cinayetin azmettiricisi yakalandı

Adana'da 18 gün önce eşinin ve kızının gözleri önünde yüzü maskeli iki elinde çift tabancayla vurularak öldürülen İbrahim Taşkıran'ın (42) katili aranırken cinayeti azmettiren şüpheli yakalandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Yasin K. ile olaya karıştığı belirlenen 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı. Eşinin katilinin yakalanmasını istediğini söyleyen Gül Taşkıran (38), "Eşimin katilleri hala firar. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Bundan sonra canlar yanmasın, çocuklar yetim kalmasın istiyorum. Bizi boynu bükük, çocuklarımı yetim bıraktılar" dedi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE

Olay, 1 Eylül'de Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda telefonla konuşan otomobil alım satımı yapan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, İbrahim Taşkıran'a eşi Gül ve kızı Hülya'nın (15) gözleri önünde iki elindeki çift tabanca ile kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşkıran, hayatını kaybetti.

KARDEŞİNİN KATİLİ TUTUKLANDI

Silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yaptı ancak izlerine rastlayamadı. Öte yandan İbrahim Taşkıran'ın 6 Mart'ta evinin banyosunda öldürülen kardeşi Hüseyin Taşkıran'ın (38) cinayet şüphelisi Salih Ceylan da (24) 4 Eylül'de yakalanıp, tutuklandı. Taşkıran kardeşleri, mahallede nüfuz kurmaya çalışan bir suç örgütünün öldürdüğü ileri sürüldü. Ayrıca şüphelilerin, farklı tarihlerde Taşkıran ailesinin evlerini uzun namlulu silah ve tabancalarla kurşunladığı, bahçelerine de el bombası attıkları iddia edildi.

AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Yasin K. ile olaya karıştığı belirlenen 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Vali Köşger, bu şüphelilerden 4'ünün tutuklandığını, 7'sinin adli kontrol şartı, 4 kişinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

"ÖNCE KAYINBİRADERİM SONRA EŞİM"

Cinayet anında park halindeki otomobilde beklediğini anlatan Gül Taşkıran, "Sırtım dönüktü, silah seslerini duydum. Sokaktan çıkan maskeli 2 kişi, eşimi saniyeler içinde katletti. 6 ay önce de kayınbiraderim evinin banyosunda öldürülmüştü. Şüphelisi, eşimin ölümünden sonra daha yeni yakalandı. O günden bu yana sürekli tehdit alıyoruz. Eşim gençlerin daha fazla ölmemesini isteyerek, paylaşımlar yaptı. Bu kişiler, mahalledeki garibanların malına, mülküne çökemeye çalışıyor. Eşim buna karşı geldiği için öldürüldü. Eşimin katilleri hala firar. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Bundan sonra canlar yanmasın, çocuklar yetim kalmasın istiyorum. Bizi boynu bükük, çocuklarımı yetim bıraktılar." dedi.