Çifte vahşet

Fatih, Edirnekapı'daki tarihi Bizans surlarında dün yaşanan intiharın altından çifte cinayet çıktı. Edinilen bilgiye göre dün saat 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki surlara çıkan 19 yaşındaki Semih Çelik, bir süre sonra boynuna ip dolayarak kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Kasaplık yaptığı öğrenilen Çelik'in, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürüp boğazını kesti. Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra da Fatih'te yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'in boğazını kesip vücudunu parçalara ayırdığı tespit edildi. Hayatını kaybeden Çelik'in babasının, Ayşenur Halil'in oğlunun eski kız arkadaşı, İkbal Uzuner'in ise okul arkadaşı olduğunu söylediği belirtildi.Çelik'in psikolojik sorunlarının bulunduğu, hatta hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Çelik hakkında daha önceden 2 kayıp başvurusu yapıldığı, bir kez intihara teşebbüs ettiği de belirlendi. Çelik'in son bir yıl içinde 5 adet hastane kaydının olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.Soruşturmayı yürüten polisler, Semih Çelik'in evinde yaptıkları aramada buldukları bir defteri incelemeye aldı. Defterdeki bir karakalem çalışması dikkatlerini çekti. Çelik'in çizdiği resmin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline çok benzediği değerlendirildi.