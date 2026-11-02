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Giriş Tarihi: 2.11.2026 14:52 Son Güncelleme: 2.11.2026 14:53

Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

Bosna Hersek'te yaşayan bir aileye sıra dışı bir iş ve yaşam fırsatı sunuluyor. Atalarından kalan çiftliği korumak isteyen aile, hayvanların bakımını üstlenecek kişilere aylık 1.800 konvertibl mark (yaklaşık 51 bin TL) maaş, eşyalı ev ve sosyal güvence sağlayacak. Tek şart ise kırsal yaşamı benimseyerek çiftliğin sorumluluğunu üstlenmek.

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Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler
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Yurt dışında yaşamak ve doğayla iç içe bir hayat kurmak isteyenler için dikkat çeken bir fırsat ortaya çıktı. Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde bulunan bir çiftlik, burada yaşayarak günlük işleri yürütecek yeni sahiplerini bekliyor.

Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

Çiftliğin mevcut sahipleri, atalarından kalan toprakların korunmasını ve aile yaşamının bu bölgede devam etmesini istiyor. Bu nedenle yalnızca çalışacak bir kişi değil, çiftlik hayatını benimseyebilecek bir aile arıyor.

Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

AYLIK 51 BİN TL MAAŞ, EŞYALI EV VE SOSYAL GÜVENCE

Hırvatistan'da yaşayan Pustahi ailesi, Bosna Hersek'in Banja Luka kentindeki Motike bölgesinde bulunan arazilerinde yaşayacak bir aile arıyor. Teklif kapsamında çiftliğin günlük işlerini üstlenecek aileye aylık 1.800 konvertibl mark, yani yaklaşık 920 euro maaş ödenmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra üç yatak odalı eşyalı bir ev ve sosyal güvence de sunuluyor.

Aile, özellikle kırsal yaşam konusunda deneyimli, hayvan bakımını bilen ve çiftlik işlerine aşina kişilere öncelik veriyor. Çocuklu ailelerin de bu fırsat kapsamında değerlendirilmesi isteniyor.

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Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

ÇİFTLİKTE EV, AHIR VE HAYVAN SÜRÜSÜ BULUNUYOR

Motike'de bulunan arazide yeni aileyi bekleyen yalnızca bir ev değil, faal bir çiftlik düzeni de bulunuyor. Üç yatak odalı ve eşyalı evin yanı sıra arazide ahır, domuz ağılı, tavuk kümesi ve büyük bir koyun sürüsü yer alıyor.

Çiftlik işlerinde kullanılabilecek traktör, çim biçme makinesi ve motorlu testere gibi ekipmanlar da hazır durumda. Böylece çiftliğe yerleşecek ailenin sıfırdan bir düzen kurması gerekmeyecek. Temel sorumluluk, mevcut çiftliğin işleyişini sürdürmek ve hayvanların bakımını yapmak olacak.

Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

GÜNLÜK ÇALIŞMA 5-6 SAAT SÜRECEK

Çiftlikte üstlenilecek işlerin başında hayvanların günlük bakımı geliyor. Bu görevlerin günde yaklaşık 5-6 saat sürdüğü belirtiliyor. Çim biçme, saman balyalama ve meyve ağaçlarını budama gibi daha ağır işler içinse dışarıdan yardım alınacak.

Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

Pustahi ailesinin bu girişimindeki temel amaç, atalarından kalan toprakları korumak ve çiftlik yaşamını sürdürebilecek bir aileye yeni bir başlangıç imkânı sunmak. Aile, teklifin yalnızca maaş ve konaklamadan ibaret olmadığını; kalıcı istihdam ve uzun süreli yaşam olanağı da sağladığını ifade ediyor.

Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

ÇİFTLİĞİ DEVİR ALACAK AİLEDE ARANAN ŞART NE?

Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin öncelikle kırsal yaşamı benimsemesi ve çiftlik işlerinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır olması gerekiyor. Hayvan bakımı ve tarımsal faaliyetler konusunda deneyim sahibi olmak da adaylar açısından önem taşıyor.

Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

Çiftliğin sahipleri, atalarından kalan arazinin korunmasını ve burada yeni bir aile düzeninin kurulmasını hedefliyor. Bu nedenle aranan kişiler yalnızca geçici süreyle çalışacak kişiler değil, çiftlikte yaşamayı ve günlük işleyişi devam ettirmeyi kabul edecek bir aile olarak öne çıkıyor.

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Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler
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