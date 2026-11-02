Çiftlikte yaşayacak aile arıyorlar! Aylık 51 bin TL maaş ve eşyalı ev verecekler

AYLIK 51 BİN TL MAAŞ, EŞYALI EV VE SOSYAL GÜVENCE

Hırvatistan'da yaşayan Pustahi ailesi, Bosna Hersek'in Banja Luka kentindeki Motike bölgesinde bulunan arazilerinde yaşayacak bir aile arıyor. Teklif kapsamında çiftliğin günlük işlerini üstlenecek aileye aylık 1.800 konvertibl mark, yani yaklaşık 920 euro maaş ödenmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra üç yatak odalı eşyalı bir ev ve sosyal güvence de sunuluyor.

Aile, özellikle kırsal yaşam konusunda deneyimli, hayvan bakımını bilen ve çiftlik işlerine aşina kişilere öncelik veriyor. Çocuklu ailelerin de bu fırsat kapsamında değerlendirilmesi isteniyor.