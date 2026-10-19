Çiğli Belediyesi’nden hizmet filosuna 57 araçlık takviye

Belediyenin kendi araç ve iş makineleriyle hizmet üretmesi; yol bakım ve onarımından altyapı çalışmalarına, çevre düzenlemesinden saha operasyonlarına kadar pek çok alanda önemli kolaylık sağlayacak. Böylece çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda yürütülmesi, ihtiyaç duyulan noktalara daha hızlı müdahale edilmesi ve belediye kaynaklarının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

HEDEF: DAHA GÜÇLÜ BELEDİYE, DAHA ETKİN HİZMET

Çiğli Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye yönelik bu adımla hizmet üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı ve kurumsal kapasitesini kalıcı biçimde artırmayı hedefliyor. İş makinelerinin ve araçların belediyenin kendi bünyesinde bulunması, çalışma programlarının daha esnek hazırlanmasına ve sahadaki ihtiyaçlara göre hızlı biçimde harekete geçilmesine imkan tanıyacak. Bu adım ile hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında belediyeye daha fazla hareket alanı kazandırılması ve uzun vadede bütçe yönetiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

BAŞKAN YILDIZ: "ÇİĞLİ'NİN KAYNAKLARINI ÇİĞLİ İÇİN KULLANIYORUZ"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, araç filosunu güçlendirme girişiminin belediyenin hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi; "Bizim önceliğimiz, Çiğli'ye daha hızlı, daha verimli ve daha güçlü hizmet sunmak. Bunun için belediyemizin kendi imkanlarını geliştirmesi, sahadaki gücünü artırması ve kaynaklarını doğru kullanması gerekiyor. 57 araç ve iş makinesini belediyemizin bünyesine kazandırmak için girişimlerimizi başlattık. Bu adımla birlikte kiralama ihtiyacımızı azaltmayı, işlerimizi kendi araçlarımızla yürütmeyi ve hizmet kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece bütçemizi doğrudan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerde değerlendirmeyi planlanıyoruz. Belediyecilikte yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı değil, geleceğin Çiğli'sini de düşünmek zorundayız. Kendi araç ve ekipmanına sahip, işlerini planlı yürüten ve kaynaklarını verimli kullanan bir belediye yapısı oluşturmak istiyoruz. Her yatırımımızda kamu yararını ve vatandaşlarımızın beklentilerini esas alıyoruz. Çiğli'nin imkanlarını yine Çiğli için değerlendirmeye, ilçemizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz.