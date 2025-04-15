Çıkışı kaçırdı, geri gelirken kamyon çarptı: 2 kişi öldü

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda, önceki sabah 07.00 sıralarında Manisa yönüne giden Oğuz Arıcı (46), Kemalpaşa ilçesindeki Akalan gişelerine dönüşü kaçırınca, sağ şeritten geri gelmeye başladı. Bu esnada O.E.'nin kullandığı kamyon, Arıcı'nın kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Oğuz Arıcı ile annesi Tülay Arıcı (67) ölürken, oğlu Oğuzhan Arıcı (19) ise yaralandı. Karaman'da 17 yaşındaki Turgut Gündoğdu'nun kullandığı motosiklet, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde, kavşaktan dönüş yapan H.K.'nın (40) kullandığı otomobilin dikiz aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten 15 metre fırlayan Gündoğdu ölürken, arkasında bulunan M.Ç. (15) yaralandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, pazar günü iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu baba Durdu Güven, oğlu Mehmet Güven ile yeğeni Buket Candemir'in hayatını kaybettiği kazada, dün de anne Senem Güven öldü.