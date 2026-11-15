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Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:06

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

İlk bakışta dalından yeni koparılmış yeşil bir domatesi andıran bu sıradışı meyve, ortadan ikiye kesildiğinde görenleri adeta şoke ediyor. Kabuğunun altında sakladığı koyu kahverengi, kremsi dokusu ve birebir çikolatalı pudingi andıran tadıyla tüm dünyada doğanın çikolatası olarak anılıyor.

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Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve
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Üstelik gerçek çikolatanın aksine neredeyse yağsız yapısıyla tatlı krizlerine masum bir çözüm sunuyor! İşte görüntüsüyle yanıltan, tadıyla mest eden o efsane meyvenin şaşırtıcı hikayesi...

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

Siyah Sapote. Bilimsel adı Diospyros nigra olan, Trabzon hurması ile aynı cinsten gelen bu tropikal meyve halk arasında çikolata meyvesi veya kara trabzon hurması olarak da bilinir.

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

Orta ve Güney Amerika kökenli bu egzotik meyve, çikolatalı pudingi andıran tadıyla tatlı krizlerini suçluluk hissetmeden, en sağlıklı yoldan bastırmanızı sağlıyor.

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Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

İÇİ ÇİKOLATA PUDİNGİ, KENDİSİ VİTAMİN DEPOSU

Çapı yaklaşık 10 santimetre olan siyah sapote, olgunlaşmadan önce dışarıdan bakıldığında yeşil bir elmaya benzer. Ancak olgunlaştığında kabuğu koyu kahverengi veya siyaha döner.

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

Asıl mucize ise kabuğun ardındadır; meyvenin eti kahverengidir ve kıvamı adeta pürüzsüz bir erik marmeladını andırır.

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

Kendine has tatlı, hafif fındıksı ve yoğun bir çikolata aromasına sahip olan bu meyve, sadece lezzetiyle değil besin değerleriyle de öne çıkar. İçeriğinde bol miktarda C vitamini, potasyum, kalsiyum ve fosfor barındırarak bedeni besler.

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

EKMEK ÜSTÜNE SÜRÜLÜYOR

Siyah sapoteyi tüketmek oldukça pratik ve keyiflidir. Kabuğunu ikiye bölüp içindeki yumuşak, puding kıvamındaki eti doğrudan kaşıklayarak tatlı niyetine yiyebilirsiniz. En popüler tüketim şekillerinden biri ise, pürüzsüz dokusu sayesinde sabah kahvaltılarında ekmeğin üzerine tıpkı sürülebilir çikolata gibi sürülmesidir.

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

NEREDE BULUNUR VE NASIL YETİŞTİRİLİR?

Siyah sapote, standart marketlerde henüz kolay bulunabilen bir ürün değil. Genellikle egzotik meyve satan özel manavlarda veya online mağazalarda nadir bir lezzet olarak satışa sunuluyor.

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

Ancak tropikal bitkilere meraklıysanız, tohum veya fidan alarak bu "çikolata ağacını" evinizde veya seranızda yetiştirebilirsiniz. Tropikal bir iklimi sevdiği için aydınlık, sıcak ve bol güneş alan bir ortama ihtiyaç duyar.

Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

Kendi egzotik meyvenizi üretmek harika bir deneyim olsa da, ağacın meyve vermesi için birkaç yıl sabırla beklemeniz ve iyi bir bakım süreci yürütmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve
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