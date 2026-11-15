Çikolata tadında ama daha sağlıklı! İşte o meyve

Siyah Sapote. Bilimsel adı Diospyros nigra olan, Trabzon hurması ile aynı cinsten gelen bu tropikal meyve halk arasında çikolata meyvesi veya kara trabzon hurması olarak da bilinir.
Çapı yaklaşık 10 santimetre olan siyah sapote, olgunlaşmadan önce dışarıdan bakıldığında yeşil bir elmaya benzer. Ancak olgunlaştığında kabuğu koyu kahverengi veya siyaha döner.
Asıl mucize ise kabuğun ardındadır; meyvenin eti kahverengidir ve kıvamı adeta pürüzsüz bir erik marmeladını andırır.
Kendine has tatlı, hafif fındıksı ve yoğun bir çikolata aromasına sahip olan bu meyve, sadece lezzetiyle değil besin değerleriyle de öne çıkar. İçeriğinde bol miktarda C vitamini, potasyum, kalsiyum ve fosfor barındırarak bedeni besler.
Siyah sapoteyi tüketmek oldukça pratik ve keyiflidir. Kabuğunu ikiye bölüp içindeki yumuşak, puding kıvamındaki eti doğrudan kaşıklayarak tatlı niyetine yiyebilirsiniz. En popüler tüketim şekillerinden biri ise, pürüzsüz dokusu sayesinde sabah kahvaltılarında ekmeğin üzerine tıpkı sürülebilir çikolata gibi sürülmesidir.
Siyah sapote, standart marketlerde henüz kolay bulunabilen bir ürün değil. Genellikle egzotik meyve satan özel manavlarda veya online mağazalarda nadir bir lezzet olarak satışa sunuluyor.
Ancak tropikal bitkilere meraklıysanız, tohum veya fidan alarak bu "çikolata ağacını" evinizde veya seranızda yetiştirebilirsiniz. Tropikal bir iklimi sevdiği için aydınlık, sıcak ve bol güneş alan bir ortama ihtiyaç duyar.