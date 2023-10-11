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Giriş Tarihi: 11.10.2023 22:00

Çıktığı ceviz ağacı hayatına mal oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ceviz toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

İHA
Çıktığı ceviz ağacı hayatına mal oldu

Olay, Beyşehir'e bağlı Damlapınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birisine ceviz toplamak amacıyla çıktığı belirtilen 80 yaşındaki Mehmet Günbaş, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri ağaçtan düştükten sonra yaralanan ve kalbinin durduğunu belirledikleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne nakletti. Günbaş, hastane acil servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Günbaş'ın İzmir'de ikamet ettiği, yaz dönemlerinde ise memleketi olan Damlapınar'daki bahçe evine geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çıktığı ceviz ağacı hayatına mal oldu
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