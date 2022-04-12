Çıldır Gölü erimeye başladı

Doğu Anadolu Bölgesinin kış aylarında en çok turist çeken yerlerinden olan Çıldır Gölü, kış ayında 80 santimetrelik buz kütlesiyle görenleri hayrete düşürtüyor. Ardahan ve Kars illeri sınırlarında kalan Çıldır Gölü, kış ayında yaklaşık 4 ay boyunca tamamen buz kaplı halde duruyor.

Üzerinde onlarca etkinliğin yapıldığı Göl, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile eskimo usulü balık avı ile ziyaretçilerini cezbediyor Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı.