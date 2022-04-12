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Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:33 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:39

Çıldır Gölü erimeye başladı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Çıldır Gölü erimeye başladı

Yüzeyi tamamen buz tutan ve üzerinde her kış ayında onlarca etkinlik yapılan Çıldır Gölü, artık erimeye başladı. Üzerinde bu kütleleri oluşan Göl, 1 ay içerisinde tamamen eriyecek.

Doğu Anadolu Bölgesinin kış aylarında en çok turist çeken yerlerinden olan Çıldır Gölü, kış ayında 80 santimetrelik buz kütlesiyle görenleri hayrete düşürtüyor. Ardahan ve Kars illeri sınırlarında kalan Çıldır Gölü, kış ayında yaklaşık 4 ay boyunca tamamen buz kaplı halde duruyor.

Üzerinde onlarca etkinliğin yapıldığı Göl, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile eskimo usulü balık avı ile ziyaretçilerini cezbediyor Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı.

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Çıldır Gölü erimeye başladı
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