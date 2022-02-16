Çıldır Gölü yarış pistine dönüştü

Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü, bu defa piste dönüştü. Yüzeyi tamamen buz tutmuş gölde, bir otomobil markası, lastiklerini kış şartlarında test etmek için sürüş eğitimi gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, buz üzerinde hem araç lastiklerini test etti hem de ileri sürüş teknikleri eğitimi aldı. Kendi otomobillerinde eğitim alan vatandaşlar, daha sonra yarış takımının çivili lastikli araçlarını deneyimledi. Yarış takımının koordinatörü Elif Tanca, "Kendi araçlarıyla parkura çıkıp şampiyon pilotlarımızdan eğitim aldılar" dedi.