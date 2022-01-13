Çıldır’ın Eskimoları

Ardahan’da, Çıldır Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı. Eskimo usulü avlanan yüzlerce balıkçı, ellerinde kazma küreklerle buz tutan gölde küçük delikler açıp ilk ağlarını bıraktı
Ardahan'da, denizden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı. Marta kadar buzla örtülen 123 bin metrekare alana sahip gölde balıkçılar, buz tabakası 25 santimetreye ulaşınca Eskimo usulü balık avına başlıyor. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Akçakale Köyü'nde yaşayan Turhan Kılıç, ailesinin geçimini buradan sağlıyor. Dondurucu soğukta göl üzerine açtığı deliklere ağ bırakan Kılıç, bu yıl bereketli bir sezon geçirmek istiyor. Bölgede mütevazı bir restoranı da bulunan Turan Kılıç, bazen kilometrelerce yürüyerek bazen de atlı kızakla buzla kaplı gölün orta kısmına doğru ilerliyor. Ağlarını suyun derinliklerine bırakan Kılıç, evine dönerek gün aşırı balıkların ağa takılmasını bekliyor. Heyecanlı bekleyişin ardından oğlu Kurtuluş ile birlikte ağların başına geçen Turan Kılıç 'Rastgele' diyerek ağları çekiyor.
BUZLU VE LEZZETLİ
Kışın buz altından çıkan balıkların daha lezzetli olduğunu anlatan Turan Kılıç, "Çıldır Gölü'nde pullu sazan, sarı balık dediğimiz tatlı su kefali, şafak balığı, alabalık, kızılkanat, karabalık, murza balığı, aynalı sazan çıkıyor. Türkiye'de en lezzetli sarıbalık bu gölde tutulur" dedi. "20 Mart'a kadar buzun üzerinde Eskimo usulü, ilkbaharda buzlar çözülünce teknelerle balıkçılık yapıyoruz" diyen Kılıç, "Bu sene göl çok güzel dondu, inşallah kış turizmine de faydalı olur. Çıldır Gölü, Kars ve Ardahan'ın kış turizminin belkemiğidir ve incisidir" şeklinde konuştu.
ATLI KIZAKLARLA GÖL TURU
Kılıç ailesi, turist kafilelerini de ağırlıyor. Gezginler, gölde bol bol fotoğraf çektirip Ardahan- Kars türküleri eşliğinde halay çekti, ardından atlı kızakla göl üzerinde gezintiye çıktı.