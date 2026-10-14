Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
Giriş Tarihi: 14.10.2026 21:29 Son Güncelleme: 14.10.2026 21:41

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. 767.545.614 TL'lik büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Bilet sahipleri, 14 Ekim Sayısal Loto sonuçları, büyük ikramiye ve ikramiye dağılımı bilgilerini sorgulamaya başladı.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
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14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar açıklandı. 767.545.614 TL tutarındaki büyük ikramiyeyle dikkat çeken çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Şansını deneyen vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaraların sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini öğrenmek ve ikramiye dağılımını incelemek için Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

14 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

14 Ekim 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.

İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları;

1-3-65-66-79-81

Joker: 50 SüperStar:20

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 12 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
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