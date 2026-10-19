Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

Büyük ikramiye hayali kuranların takip ettiği Çılgın Sayısal Loto'da yeni çekiliş sonuçları belli oldu. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar merak konusu oldu. Kupon yapanlar, kendi numaralarının sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için Sayısal Loto sonuç ekranına yöneldi.