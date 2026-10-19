Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
Giriş Tarihi: 19.10.2026 21:29 Son Güncelleme: 19.10.2026 21:40

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

19 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu takipçileri kazanan numaraları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 19 Ekim tarihli sayısal loto sonucu ve kazanan numaralar.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
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Büyük ikramiye hayali kuranların takip ettiği Çılgın Sayısal Loto'da yeni çekiliş sonuçları belli oldu. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar merak konusu oldu. Kupon yapanlar, kendi numaralarının sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için Sayısal Loto sonuç ekranına yöneldi.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

19 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

19 Ekim 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.

İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları;

52- 65-78-79-86-87

Joker: 46

Super Star: 47

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 19 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 19 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
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