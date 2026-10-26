Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2026! İşte kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:30 Son Güncelleme: 26.10.2026 21:39

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2026! İşte kazandıran numaralar

Sayısal Loto çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. 26 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Kupon sahipleri, açıklanan numaralarla tahminlerini karşılaştırıyor. İşte 26 Ekim sayısal loto sonucu ve kazanan numaralar.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2026! İşte kazandıran numaralar
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26 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişinin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye tutarları araştırılmaya başladı. İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş detayları.

26 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

26 Ekim 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.

İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları; 13, 22, 51, 52, 60, 80

Joker: 17

Süper Star: 18

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 19 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2026! İşte kazandıran numaralar
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