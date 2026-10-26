Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2026! İşte kazandıran numaralar

26 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişinin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye tutarları araştırılmaya başladı. İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş detayları.
26 Ekim 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.
İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları; 13, 22, 51, 52, 60, 80
Joker: 17
Süper Star: 18
Şans oyunu severler, 19 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.
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Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.