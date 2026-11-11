Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım sayısal loto kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 11.11.2026 21:30 Son Güncelleme: 11.11.2026 21:38

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım sayısal loto kazanan numaralar

Çılgın Sayısal Loto'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyenin 220 milyon 744 bin 76 TL'ye ulaştığı çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına yöneldi. İşte, günün kazandıran numaraları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım sayısal loto kazanan numaralar
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220 milyon 744 bin 76 TL'lik büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken Çılgın Sayısal Loto'nun 11 Kasım 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından şanslı numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığını öğrenmek isteyenler sonuçları araştırmaya başladı.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım sayısal loto kazanan numaralar

11 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

11 Kasım 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.

İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları:

3, 16, 31, 51, 60, 86

Joker: 67

Süper Star: 32

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım sayısal loto kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 11 Kasım 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım sayısal loto kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Kasım sayısal loto kazanan numaralar
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