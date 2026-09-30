Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen haftanın son çekilişi 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.30'da tamamlandı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, çekilişin hemen ardından ikramiye dağılımını ve kazanan sayıları araştırmaya başladı. Dijital bilet kontrolü yapmak isteyen oyuncular için Sayısal Loto bilet sorgulama ve ikramiye detayları yayında.
Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanan çekilişte, küreden çekilen şanslı rakamlar resmi olarak tescillendi. 30 Eylül Çarşamba çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları şu şekildedir:
Kazandıran Sayılar: 21 - 24 - 35 - 36 - 43 - 80
Joker: 75
SüperStar: 17Şans Topu sonuçları 30 Eylül 2026: Milli Piyango Online sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar!
Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet kontrolünü en hızlı ve güvenli yoldan yapmak için Milli Piyango Online resmi internet sitesinden yansıyan aşağıdaki bağlantıyı kontrol edebilirsiniz:
SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Çılgın Sayısal Loto, haftanın 3 günü olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları saat 21.30'da düzenlenir. Oyun düzeni 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanır.