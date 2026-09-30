Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen haftanın son çekilişi 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.30'da tamamlandı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, çekilişin hemen ardından ikramiye dağılımını ve kazanan sayıları araştırmaya başladı. Dijital bilet kontrolü yapmak isteyen oyuncular için Sayısal Loto bilet sorgulama ve ikramiye detayları yayında.