Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:40 Son Güncelleme: 30.09.2026 21:46

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı

30 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ve Sisal Şans tarafından noter huzurunda ilan edildi. Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği kazandıran şanslı numaralar canlı yayında belli oldu. Biletinizi hızlıca kontrol etmek ve ikramiye sorgulama ekranına ulaşmak için şanslı numaraları hemen inceleyin.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı
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Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen haftanın son çekilişi 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.30'da tamamlandı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, çekilişin hemen ardından ikramiye dağılımını ve kazanan sayıları araştırmaya başladı. Dijital bilet kontrolü yapmak isteyen oyuncular için Sayısal Loto bilet sorgulama ve ikramiye detayları yayında.

30 EYLÜL 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanan çekilişte, küreden çekilen şanslı rakamlar resmi olarak tescillendi. 30 Eylül Çarşamba çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları şu şekildedir:

Kazandıran Sayılar: 21 - 24 - 35 - 36 - 43 - 80

Joker: 75

SüperStar: 17

Şans Topu sonuçları 30 Eylül 2026: Milli Piyango Online sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar!

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet kontrolünü en hızlı ve güvenli yoldan yapmak için Milli Piyango Online resmi internet sitesinden yansıyan aşağıdaki bağlantıyı kontrol edebilirsiniz:

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI VE ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Çılgın Sayısal Loto, haftanın 3 günü olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları saat 21.30'da düzenlenir. Oyun düzeni 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı
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