Cilo’nun buzulları eridi

Hakkâri'de 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu Cilo Dağları'ndaki buzullarda yaşanan erime sonucu çatlakların derinleştiği, parçalanmaların fazlalaştığı bildirildi.Küresel ısınmaya bağlı artan sıcaklıklar nedeniyle son yıllarda hızla eriyen buzulların bulunduğu bölgedeki göletin genişlediği ve su hacminin arttığı uzmanlarca tespit edildi. Hakkâri Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, "Son 50 yıl içinde gerilemelerin neredeyse yüzde 50'ye yaklaşan oranda arttığını ve buzullar arasında birtakım çatlakların, yarıkların derinleştiğini, ayrışmaların, parçalanmaların fazlalaştığını görmek mümkün. Bu da bize küresel iklim değişikliğinin dünyamız üzerindeki etkilerini gösteriyor. Yeraltı su kaynaklarını, bölgenin iklim koşullarını, bitkisel örtü yapısını, canlı organizmaların yaşam alanlarını ekolojik anlamda etkileyebilecek bir durum" dedi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk ise "Buzullar muhtemelen Cilo'nun aşağı eteklerine kadar iniyordu. 2000'li yıllara kadar da belki burası buzullarla kaplıydı ama şu anda baktığınız zaman bu buzulları sadece 3 bin 400 ve 3 bin 600 kotlarında, kuzey eteklerinde kısmi olarak 30 metre kalınlığında görebiliyorsunuz. 25 veya 50 yıl sonra bu buzul katman kalınlığını göremeyeceksiniz" diye konuştu.Hakkâri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman da "Geçen sene dağcı arkadaşlarla buzul mağarasında çekim yapmıştık. Şu anda o buzul mağarası yok. Bu da buzulların hızla eridiğinin göstergesi" dedi.