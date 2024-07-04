Çim biçme makinesi yaşlı kadını hayattan kopardı

Olay, ilçeye bağlı Ormansever Mahallesi'nde meydana geldi. Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş ile bahçeye gitti. Kamil Kumaş'ın ot keserken kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı.

Bacağından yaralanan kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken, 112'den de yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Kumaş hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili Kamil Kumaş, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.