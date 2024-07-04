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Giriş Tarihi: 4.7.2024 18:43 Son Güncelleme: 4.7.2024 18:58

Çim biçme makinesi yaşlı kadını hayattan kopardı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde oğlu Kamil Kumaş'ın (54) kullandığı motorlu çim biçme makinesinin teması ile bacağından yaralanan anne Saniye Kumaş (72) hayatını kaybetti.Olayla ilgili oğlu gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Çim biçme makinesi yaşlı kadını hayattan kopardı

Olay, ilçeye bağlı Ormansever Mahallesi'nde meydana geldi. Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş ile bahçeye gitti. Kamil Kumaş'ın ot keserken kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı.

Bacağından yaralanan kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken, 112'den de yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Kumaş hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili Kamil Kumaş, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Çim biçme makinesi yaşlı kadını hayattan kopardı
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