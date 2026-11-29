Malatya
'da ameliyat geçirdiği için oğlunun doğum gününü kutlaması için hazırlık yapamayacağını belirterek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran Asuman Karakütük'ün talebi üzerine, 8 yaşındaki Aras Yücel Karakütük için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aras için üzerinde emniyet amblemi bulunan doğum günü pastası hazırlattı. Belediyenin Aile Uzmanı Ayşenur Aydoğan da Aras'a oyuncak hediye etti. Anne Asuman Karakütük "Bir ayda iki operasyon geçirdim. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.