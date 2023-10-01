Cinayet davasının olduğu gün öldürüldü: “3 yıl önce bana küfür edip rencide etti”

Kartal Petrol İş Mahallesi'nde 29 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda 48 yaşındaki İhsan Boyabat evini önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine konuyla ilgili olarak çalışma başlatan ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti. Kısa süreli çalışma sonrası şüpheliler Emre Z. (22) ve arkadaşı Kürşat Batuhan E. (24) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.







Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheli Batuhan E.'nin emniyette verdiği ilk ifadesinde; "3 yıl önce toplum içinde bana küfür etti, beni rencide edici şeyler söyledi. Olayı bu yüzden gerçekleştirdim." dediği öne sürüldü.





2021 YILINDA CİNAYETE KARIŞMIŞ

Öte yandan öldürülen İhsan Boyabat'ın 2021 yılının Temmuz ayında Kartal Cevizli sahilinde öldürülen Cem Özmüş cinayetinde şüpheli olarak yargılandığı belirtildi. Olayın yaşandığı gün bu konudan mahkemesi olan Boyabat'ın mahkemeye gitmediği iddia edildi.