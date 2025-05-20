Cinayet gibi kaza: 2 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Alış (24) ile beraberindeki Azeri uyruklu Medine Badirova (25) hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz akşam Avsallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne giden Kazım Alış'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki midibüse arkadan çarptı.Kazım Alış ile beraberindeki Medine Badirova savrularak düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazım Alış ve Medine Badirova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alış ve Badirova'nın cansız bedenleri Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.