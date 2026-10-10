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Giriş Tarihi: 10.10.2026 15:38

Cinayet gibi kazada Ali Bilensir feci şekilde can vermişti! O sürücüye yeniden yakalama kararı

Bursa’da 5 ay önce meydana gelen cinayet gibi kazada, 52 yaşındaki seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in kullandığı motosiklete, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan otomobil çarpmıştı. Kazada Ali Bilensir hayatını kaybetmiş, arkasında yolcu olan 15 yaşındaki oğlu Can Bilensir’i ise ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Bilal Çoban tutuklanmış ancak geçtiğimiz 1 Eklim günü tahliye edilmişti. Yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte Savcılık, verilen tahliye kararına itiraz etti. Otomobil sürücüsü Bilal Çoban için tutuklama talebiyle yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
Cinayet gibi kazada Ali Bilensir feci şekilde can vermişti! O sürücüye yeniden yakalama kararı
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Osmangazi ilçesi Doğancı tünelinde geçtiğimiz 17 Mayıs günü meydana gelen kazada, oğlu ile birlikte 16 BRL 633 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan seslendirme sanatçısı Ali Bilenser'in kullandığı motosiklete, karşı yönden gelen Bilal Çoban'ın kullandığı 16 BEZ 897 plakalı otomobil çarpmıştı. Şerit ihlali yaparak karşı yöne geçen otomobilin çarptığı baba-oğul, metrelerce sürüklenmiş ve yola savrulmuştu.

KORKUNÇ KAZAYA SEBEP OLMUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ali Bilensir'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş, ağır yaralanan Can Bilensir ise hemen hastaneye kaldırılmıştı. Kaza ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, otomobil sürücüsü Bilal Çoban tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 4,5 ay tutuklu kalan otomobil sürücüsü geçtiğimiz 1 Ekim günü ise tahliye edilmişti.

SAVCILIK TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde kaza anına ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen feci kazada, otomobilin karşı yöne geçmesi ve kendi şeridinde ilerleyen baba ile oğluna süratle çarpması yer aldı. Soruşturma dosyasına da giren görüntülerin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü Bilal Çoban hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

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Cinayet gibi kazada Ali Bilensir feci şekilde can vermişti! O sürücüye yeniden yakalama kararı
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