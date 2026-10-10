Cinayet gibi kazada Ali Bilensir feci şekilde can vermişti! O sürücüye yeniden yakalama kararı

KORKUNÇ KAZAYA SEBEP OLMUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ali Bilensir'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş, ağır yaralanan Can Bilensir ise hemen hastaneye kaldırılmıştı. Kaza ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, otomobil sürücüsü Bilal Çoban tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 4,5 ay tutuklu kalan otomobil sürücüsü geçtiğimiz 1 Ekim günü ise tahliye edilmişti.