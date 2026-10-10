Cinayet gibi kazada Ali Bilensir feci şekilde can vermişti! O sürücüye yeniden yakalama kararı

Osmangazi ilçesi Doğancı tünelinde geçtiğimiz 17 Mayıs günü meydana gelen kazada, oğlu ile birlikte 16 BRL 633 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan seslendirme sanatçısı Ali Bilenser'in kullandığı motosiklete, karşı yönden gelen Bilal Çoban'ın kullandığı 16 BEZ 897 plakalı otomobil çarpmıştı. Şerit ihlali yaparak karşı yöne geçen otomobilin çarptığı baba-oğul, metrelerce sürüklenmiş ve yola savrulmuştu.
KORKUNÇ KAZAYA SEBEP OLMUŞTU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ali Bilensir'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş, ağır yaralanan Can Bilensir ise hemen hastaneye kaldırılmıştı. Kaza ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, otomobil sürücüsü Bilal Çoban tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 4,5 ay tutuklu kalan otomobil sürücüsü geçtiğimiz 1 Ekim günü ise tahliye edilmişti.
SAVCILIK TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ
Geçtiğimiz günlerde kaza anına ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen feci kazada, otomobilin karşı yöne geçmesi ve kendi şeridinde ilerleyen baba ile oğluna süratle çarpması yer aldı. Soruşturma dosyasına da giren görüntülerin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü Bilal Çoban hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.