Cinayet gibi kazaya 9 yıl isyan ettirdi

Kadıköy Bostancı sahil yolunda alkol ve uyuşturucu etkisinde polisten kaçarken bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'e (51) çarpıp ölümüne neden olan Temel Ünlü'ye dava açıldı. Savcılık, sürücünün olay öncesi uyuşturucu ve alkol almasının yanı sıra aracı aşırı hızlı ve ehliyetsiz de araç kullandığını vurguladı ancak cinayet gibi kazaya 9 yıla kadar hapis istedi. Bu duruma Güzelgün ailesinden tepki geldi.

"9 YIL HAPSİ İSTENDİĞİNİ GÖRÜNCE TUTULDUM"

Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün SABAH'ın duyurduğu haberin ardından eşini hayattan koparan kişinin 9 yıla kadar hapsinin istendiğini öğrendiğini belirtti. "Haberde 9 yıla kadar hapsinin istendiğini görür görmez tutuldum. Alkollü, uyuşturucu madde kullanmış ki araçta da bulundu bunlar. Ehliyeti yok ve olay yerinden koşarak kaçtı. Basit bir trafik kazası gibi 9 yıla kadar hapsi istenmiş. Bunu kabul edemiyorum" dedi.

"MÜCADELE VERMEKTEN ACIMI YAŞAYAMADIM"

Davanın bilinçli taksirden değil de olası kasttan açılması gerektiğini ifade eden Güzelgün, "Ben 4 aydır eşimin gidişini kabul edemiyorum. Bir de bunu görünce şok oldum. Bunun cezası bu mu? Bu kararlar neye göre veriliyor? Savcı bey böyle istemiş olabilir ama hakimin kararını bekleyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Ben acımı yaşayamadım, o kadar çok mücadele etmek zorunda kalmaktan" diye konuştu.

"OLASI KASTLA ADAM ÖLDÜRME"DEN AÇILSA 25 YIL İSTENECEKTİ

Hukukçulara göre "olası kastla adam öldürme" suçundan dava açılsaydı üst sınırdan 25 yıl hapis istenebilecekti. Ancak savcılık, "bilinçli taksirle adam öldürmek" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianamesini hazırladı.

"TAKIM ELBİSE GİYDİ DİYE İNDİRİM YAPMASINLAR"

Temel Ünlü'nün 71 gün sonra teslim olduğuna da dikkat çeken Güzelgün, "O süre zarfında ne yaptığını bilmiyoruz. Teslim oldu diye, takım elbise giydi diye indirim de yapmasınlar. Olay anında yanında bulunan kız suçu üstlenmeye çalıştı, avukatı 'başka cezaların var' deyince üstlenmekten vazgeçti. Zaten olay yerindekiler kızla konuşunca 'yerimde duramıyorum' demiş. Kuvvetle muhtemel araçtaki uyuşturucu maddelerin dışında farklı uyuşturucu da kullanılmış" dedi ve canından çok sevdiği eşinin cinayet gibi kazası için istenen 9 yıl hapsi, "hayattan umudum kalmadı, şuanda iç organlarım bile titriyor" diyerek üzüntüyle karşıladığını ifade etti.