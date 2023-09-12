Cinayet zanlısı özel ekiple yakalandı

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, cinayetin intikam nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan çalışmada Çiftçi'nin ağabeyi İbrahim Ç.'nin, 8 Ekim 2021'de 19 Mayıs Mahallesi'ndeki arkadaşının evininin damında oturan Murat P.'nin öldürüldüğü saldırıya karıştığı tespit edildi. Olayın ardından yakalanan İbrahim Ç.'nin, tutuklandığı öğrenildi. Bu olayın ardından Murat P.'nin kardeşi Ozan P.'nin, Çiftçi ailesine husumet beslediği ve cinayet şüphelisi olabileceği iddia edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ozan P.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Diğer 2 şüphelinin ise izine rastlanılmadı. Ozan P.'nin evinde yapılan aramalarda Sterling hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen Ozan P., ifadesinde, silahlı saldırıyı kendisinin düzenlemediğini, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.