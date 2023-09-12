Cinayet zanlısı özel ekiple yakalandı

Adana'da Murat P., 2 yıl önce, arkadaşının evinin damında oturduğu sırada öldürüldü. Murat P., toprağa verilirken olayla ilgili İbrahim Ç., tutuklandı. Geçtiğimiz 30 Temmuz'da İbrahim Ç.'nin kardeşi Ali Çiftçi'nin (32) bulunduğu kamyonettin önü bir otomobille kesilerek durduruldu.
Araç içinden inen kimliği belirsiz 3 şüpheli Ali Çiftçi'yi öldürerek kayıplara karıştı. Cinayetin intikam için işlendiği ihtimali üzerinde duran polis, özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırmaya başladı.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAR
Olay, 30 Temmuz'da sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetle seyir halindeki Ali Çiftçi'yi, otomobille takip eden 3 şüpheli, aracın önünü kesti. Otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile kamyonetteki Çiftçi'ye peş peşe ateş edip, olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, cinayetin intikam nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan çalışmada Çiftçi'nin ağabeyi İbrahim Ç.'nin, 8 Ekim 2021'de 19 Mayıs Mahallesi'ndeki arkadaşının evininin damında oturan Murat P.'nin öldürüldüğü saldırıya karıştığı tespit edildi. Olayın ardından yakalanan İbrahim Ç.'nin, tutuklandığı öğrenildi. Bu olayın ardından Murat P.'nin kardeşi Ozan P.'nin, Çiftçi ailesine husumet beslediği ve cinayet şüphelisi olabileceği iddia edildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ozan P.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Diğer 2 şüphelinin ise izine rastlanılmadı. Ozan P.'nin evinde yapılan aramalarda Sterling hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen Ozan P., ifadesinde, silahlı saldırıyı kendisinin düzenlemediğini, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.