Cinayeti çözen şifre: Perşembe

Murat Özdemir
, Kocaeli'nde tavuk firmasında pazarlamacı olarak çalışıyordu. Haziran 2004'te öldürülen Özdemir'in (24) cesedi aracının içinde alt geçitte bulundu, cinayet çözülemedi. Cinayet Büro dedektifleri, dosyayı 17 yıl sonra raftan indirdi.
PARA İÇİN ÖLDÜRDÜ
Murat Özdemir'in, şirketi için tahsilat yaptığı ve tahsilat günü olan perşembe günü öldürüldüğü ayrıntısı polisi sonuca götürdü. Arkadaşları, Murat Özdemir'in aracına hiç tanımadığı kişileri almadığını söyledi. O gün araçta, Özdemir'in iş arkadaşı, muhasebeci M.Ş'nin de olduğu belirlendi. Özdemir'in çantasındaki para, çek ve senetler de kayıptı.
Polis muhasebeci M.Ş (43) ve suç ortağı olduğu değerlendirilen H.F.'yi (61) gözaltına aldı. Cinayeti para için işlediği anlaşılan şüpheliler gözaltına alındı. Kocaeli Polisi, 2 yılda 11 faili meçhul cinayeti aydınlattı.