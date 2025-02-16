Cinayeti Müge Anlı’nın programında itiraf etmişti: Katil zanlısı sevgililer 14 Şubat’ta hakim karşısına çıktı

Cinayet iddiası ile suçlanan ve sevgili olduklarını itiraf eden Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut ve arkadaşı Burhanettin Öztürk 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hakim karşısına çıktı. Karabulut, cinayeti Burhanettin'in işlediğini söylerken, Burhanettin Öztürk ise suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını savundu. Cinayete ilişkin iddianamede tutuklu sanıklar eski eşi Emine Karabulut (44), oğlu Mert Ataş (23) ve Burhanettin Öztürk (46) ile adli kontrol şartı ile serbest kalan Emine Karabulut'un annesi Durkadın Karabulut (85) hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. Fethiye 3 Ağır Ceza mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk Akhisar ve Mert Ataş Ödemiş cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, İzmir kadın tutuk evinden getirilen Emine Karabulut ile annesi Durkadın Karabulut, Şaban Ataş'ın oğlu Mehmet Ataş öldürülen Şaban Ataş'ın kız kardeşiyle sanık avukatları katıldı.

Cinayeti Anlattı

Tutuklu sanık Emine Karabulut mahkemedeki ifadesinde 2010 yılında boşandığı Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam ettiğini ve Burhanettin Öztürk ile 2006 yılından bu yana ilişkisinin olduğunu söyledi. Karabulut olay günü evde Şaban, ben annem Durkadın, Mert vardı. Burhanettin 8 gibi geldi. Şaban ile bir yere gideceklerdi, Şaban'ı uyandır dedi, evimiz dubleks, aşağıda mutfak üstte yatak odaları var. Kahvaltıya oturduk, kahvaltıda annem, Burhanettin, Şaban vardı. Wife konusunda tartışma çıktı. Ben Mehmet'in odasına kablo aramaya çıktım, o arada Burhanettin'in sesini duydum, aşağı indiğimde Şaban'a bir şey vurulmuş diz üstünde duruyordu, kan yoktu. Burhanettin yukarıda yatan oğlum Mert'i çağırmamı istedi. Mert'i çağırmaya gittim uyanmadı, yeniden aşağıya indiğimde, Burhanettin Şaban'ın boynuna ip dolamış sıkıyordu. Burhanettin'i ittirdim ne yapıyorsun dedim o da beni ittirdi, tekrar yukarı çıkıp Mert'i çağırdım aşağıya indik. Mert Burhanettin'in üstüne yürüdü, onu da ittirdi. Burhanettin Şaban'ın ceplerini boşaltmamı istedi, sigara, 1250 TL para, telefon ve anahtarları aldım, cesedi halı örtüsüne sardık. Ben Mert ve Burhanettin depoya indirdik. Mert taşımak istemedi ona baskı uyguladı 'ifadelerini kullandı. Şaban'ın telefonu aracılığı ile onun hesabından kendisine 36 Bin TL gönderdiğini de itiraf eden Emine Karabulut cesedi ormanlık alana atma konusunda ise Burhanettin aracın arkasına hameş bağlamış Seki'deki annemin evine eşya götürecektik. Cesedi Mert, ben ve Burhanettin koyduk, daha sonra Mert ve annem araca binmek istemedi baskı uygulayarak araca bindirdi. Sekiye giderken Burhanettin'in belirlediği yere cesedi bıraktık, üstünü örtmedi. Seki'ye gittik diğer eşyaları bıraktık, gece 04.30'da cesedin yanına gittik ve Burhanettin çapa ile cesedin üstünü örttü' dedi. Daha sonra iki oğlu ile birlikte giderek kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi. Korktukları için ise olayı polise anlatamadıklarını belirtti.

"Korktuğum İçin Sessiz Kaldım"

Tutuklu sanık Mert Ataş ise ifadesinde, Cinayetin işlendiği gün odasından aşağıya indiğinde babamın elleri arkadan bağlıydı, boğazında ip vardı, hareketsizdi, evden çıkarılırken yardım etmek zorunda kaldım. Emniyete gidip her şeyi anlatmak istedim ama Burhanettin'in annem ve kardeşlerime zarar vermesinden korktum dedi. Mert Ataş cezaevi mahkum kabul bölümünde Burhanettin bana cinayeti sen üstlen, sen dışarıda bize bakamazsın dedi. Ben kabul etmeyince, tamam o zaman hepimiz yatarız annen itiraf etmeseydi hiçbir şey olmayacaktı dedi" diye konuştu.

"Korkudan Müdahale Edemedim"

Tutuksuz sanık Durkadın Karabulut ise mahkemede, "Ben cinayeti gördüm, Burhanettin önce Şaban'a sopayla vurdu, sonra cebinden çıkardığı iple boğarak öldürdü. Bağırsaydım beni de öldürürdü diye korktum bir şey yapamadım o sırada tir tir titremeye başladım" şeklinde konuştu.

"Suçlamaları Reddetti"

Tutuklu sanık Burhanettin Öztürk ise cinayet ile bir ilgisi olmadığını savunarak, "Emine ile 2006 yılından beri ilişkimiz var. Şaban Ataş ile arkadaştık. Olay günü onlar kahvaltı yaparken evde iki bardak çay içtim, sonra ben evden ayrıldım" dedi. Emine ile olan ilişkileri hakkında detayları da anlatan Öztürk, "Bana en küçük oğlan H.A nın benden olduğunu söylüyordu ,ben DNA testi falan yaptırmadım, o yüzden sürekli yardımcı oluyordum, bazı ihtiyaçlarını karşılıyordum, sürekli gelip gidiyordum" ifadelerini kullandı. Sekiye gidilmesi konusunda da ifadelerde bulunan Öztürk Seki'ye eşya götürülecekti arabama hameş bağlayıp gelip Seki ye eşya taşıdık. Yolda bir kez market için durduk, başka durmadık ceset görmedim, cinayet ile ilgili hiçbir alakam yoktur. Bana iftira atılıyor tahliye mi ve beraatimi istiyorum"dedi. Burhanettin Öztürk, "Onlara baskı yaptığımı tehdit ettiğimi söylüyorlar, öyle olsa gece yarısı benimle dışarıya çıkıyor. Korkan bir kişi bunu yapar mı, bu diğer çocuklar için de geçerli diye konuştu. Duruşmada sanık avukatları da müdafilerini savunurken Emine Karabulut, "Ben öldürme olayını planlamadım, tasarlamadım, öldürme olayını tamamen Burhanettin yaptı, çok pişmanım, baskı altındaydım suçum neyse çekmeye razıyım, Müge Anlı'nın programında da olayı tüm açık şekilde anlattım, yine burada da anlattım" ifadelerinde bulundu. Mahkeme Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk'ün tutukluluk hallerinin devamına, Durkadın Karabulut'un adli kontrol şartının devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için de duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.