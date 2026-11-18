HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 40 yaşındaki Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.