Son dakika... Olay, 17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırıya uğradı.
Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e peş peşe ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, saldırganın yaya olarak kaçmasıyla araç içerisinde kanlar içinde kaldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 40 yaşındaki Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KAMERALAR ELE VERDİ
Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve olayla ilgili görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu tespit edildi.
İddiaya göre Yamen ile Feyizoğlu arasında bir süredir alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu. Cinayetin de bu husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.
HER YERDE ARANIYOR
Saldırının ardından olay yerinden kaçan Halil Feyizoğlu'nun yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anların çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.