Cinayetle sonuçlanan park kavgasında 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 143/1 Sokak üzerinde gerçekleşen kavgada, iddialara göre park yeri nedeniyle çıkan tartışmada, H.A. isimli şahıs, üzerindeki silahı çekerek E.Ö. isimli kişiyi vurarak öldürdü. Aynı olayda, H.B.A. isimli bir kişi de sol ayak bileğinden yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.A., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, kavgaya dahil oldukları belirlenen M.Ö. ve M.A. isimli şahısları da gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Ocak 2025 tarihinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ö. ve M.A. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.