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Giriş Tarihi: 12.12.2023

Cinayetten 55, yağmadan 101 firari yakalandı

Halit TURAN Halit TURAN
Cinayetten 55, yağmadan 101 firari yakalandı
Türkiye genelinde son 4 gün içinde hakkında arama kaydı bulunan firarilere yönelik yapılan operasyonlarda yakalananlardan 4 bin 880'inin en fazla 5 yıldır, 53'ünün 5 ila 10 yıldır, 18'inin ise 10 yıldan uzun süredir arandığı tespit edildi. "Çember-8" operasyonlarında yakalanan zanlılardan 536'sının hırsızlık, 257'sinin dolandırıcılık, 101'inin yağma, 55'inin cinsel suçlar, 55'inin de adam öldürme suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Operasyonları yöneten görevliler ile yer alan ekipleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

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Cinayetten 55, yağmadan 101 firari yakalandı
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