Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

ORTALAMANIN ÜZERİNDE MAAŞ, BEDAVA BARINMA VE YEMEK

İş arayanların yoğun ilgisinde sunulan şartların etkisi büyük.

Çiftlik sahibi Zuo Xiaoyong, yaklaşık 2 bin hektarlık geniş bir arazide 3 bin koyunun bakımını üstlenecek çobanlara aylık 8 bin yuan (yaklaşık 1.100 - 1.180 dolar) maaş, konaklama ve yemek teklif etti.

Bu tutar, Çin'deki özel sektör kentsel ortalama maaşı olan 6 bin yuanın belirgin şekilde üzerinde kalıyor.