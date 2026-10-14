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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:42 Son Güncelleme: 14.10.2026 10:46

Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

Sosyal medyada 59 milyon izlenmeye ulaşan o ilan Çin'i karıştırdı! Sadece iki kişinin alınacağı "1000 dolarlık" çobanlık işi için üniversite mezunları ve beyaz yakalılar birbirini ezdi.

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SERAP SALMAN Yaşam
Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!
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Dünyanın üretim merkezi Çin'de yaşanan yoğun iş rekabeti ve ağır çalışma koşulları, gençleri radikal kararlar almaya zorluyor. Moğolistan sınırındaki devasa otlaklarda 3 bin koyunu gütmek için açılan 1000 dolar maaşlı ilana, fabrikalarda sabahlayan işçilerden yeni mezun mühendislere kadar 800'ü aşkın aday resmi başvuruda bulundu.

Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da yaklaşık 59 milyon görüntülenme toplayan ilana, kısa sürede 800'ün üzerinde kişi başvurdu.

İlana ilgi gösterenler arasında yalnızca kırsal bölge sakinleri değil; üniversite mezunları, beyaz yakalı ofis çalışanları ve ağır sanayi işçileri de yer aldı.

Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

ORTALAMANIN ÜZERİNDE MAAŞ, BEDAVA BARINMA VE YEMEK

İş arayanların yoğun ilgisinde sunulan şartların etkisi büyük.

Çiftlik sahibi Zuo Xiaoyong, yaklaşık 2 bin hektarlık geniş bir arazide 3 bin koyunun bakımını üstlenecek çobanlara aylık 8 bin yuan (yaklaşık 1.100 - 1.180 dolar) maaş, konaklama ve yemek teklif etti.

Bu tutar, Çin'deki özel sektör kentsel ortalama maaşı olan 6 bin yuanın belirgin şekilde üzerinde kalıyor.

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Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

AĞIR VARDİYALARDAN KAÇIP BOZKIRA SIĞINMAK İSTEDİLER

Ancak ilan, sadece iyi bir maaş fırsatı değil; aynı zamanda şehir hayatının boğucu temposundan ve gelecek kaygısından uzaklaşmak isteyenler için bir çıkış bileti olarak görüldü.

Başvuranlardan 21 yaşındaki fabrika işçisi James Guo, konteyner üretim tesisindeki 13 saati aşan ağır vardiyaları, şişen elleri ve tuvalete dahi gidemediği yoğun baskıyı anlatırken, artık bu tempoya dayanamadığı için bozkırda yeni bir sayfa açmak istediğini dile getirdi.

Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

BU BİR TURİZM DEĞİL: EKSİ 30 DERECEDE HAYATTA KALMA SINAVI

Gelen tepkiler karşısında şaşıran çiftlik sahibi Zuo Xiaoyong ise işin göründüğü kadar romantik olmadığı konusunda uyardı.

Bu işin bir doğa tatili olmadığını vurgulayan Zuo, Xilinhot şehrine yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan çiftlikte kış şartlarının son derece ağır geçtiğini belirtti.

Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

Bölgede kışın hava sıcaklıkları -30 derecenin altına düşüyor. Arazideki izolasyonun yanı sıra, kış aylarında binlerce hayvanın kapalı alanlarda beslenmesi ve temizliği aralıksız fiziksel güç gerektiriyor.

Zuo, iş için en kritik kriterin yüksek maaş değil, dondurucu kışı atlatabilecek dayanıklılık olduğunu vurguladı.

Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

SONUÇ: ŞEHİRLİ GENÇLER YERİNE DENEYİMLİ ÇİFTLER SEÇİLDİ

Başvuru patlamasına ve 40'tan fazla çiftin yer aldığı bekleme listesine rağmen çiftlik sahibi, şehirli gençleri veya tek başına başvuran kişileri tercih etmedi.

Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

Zorlu arazi ve yalnızlık koşullarına dayanabilecek, daha önce hayvancılık deneyimi bulunan dört çoban (iki evli çift) işe alındı.

Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!

Bu ilan, her ne kadar sınırlı sayıda kişiye istihdam sağlamış olsa da, Çin iş gücü piyasasındaki aşırı çalışma kültürü, tükenmişlik sendromu ve gençlerin yaşam tarzı arayışları üzerine geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşlemeyi sürdürüyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Çin’de plazayı bırakıp çoban olmak için sıraya girdiler: 1000 dolar maaşlı ilana 800 kişi başvurdu!
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