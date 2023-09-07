‘Cinim’ mesajına huzur kaçırma soruşturması

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan ve özel güvenlik görevlisi olan Ayşegül A. (26) geçen haziranda Instagram üzerinden kendisiyle tanışmak isteyen İbrahim S. ile yazışmaya başladı. Ayşegül A., İbrahim S.'ye kendini tanıtması için "İn misin, cin misin?" diye sordu. Ancak genç kız, İbrahim S.'nin "Evet cinim, odanda yaşıyorum" cevabı karşısında paniğe kapıldı. Ayşegül A. polise gideceğini söylerken İbrahim S., şakasını sürdürerek, "Onlar da beni göremez" deyince genç kız önce evini ve şehrini değiştirdi, ardından savcılığa başvurdu.Şikâyet dilekçesinde mesajlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve Ordu'dan İstanbul'a geldiğini belirten Ayşegül A., "Donakaldım, bir ay önce de evimde muska bulmuştum. Evime girememiştim. Evimde kalmaya başladığını söylediği için yüreğim ağzımda evden kaçtım" dedi. Daha önce de bu tarz şeylerden korktuğu için doktora gittiğini belirten Ayşegül A., "Psikolojik olarak rahatsız edici kelimeler kullanması nedeniyle şikâyetçiyim" ifadelerine yer verdi.İbrahim S. ise, "Bilsem yazmazdım. Sonra özür diledim ve korkmaması için beni görmesini istedim ama vesvese yaptı" diyerek kendisini savundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç olayla ilgili "huzur kaçırma" suçundan soruşturma başlattı. Dosya olayın yaşandığı Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.