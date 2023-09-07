"Cinim, odanda yaşıyorum" mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

"ÇOK KORKUYORUM"

Yaşadığı olay nedeniyle aşırı korktuğunu ve karşı tarafı engellediğini söyleyen Ayşegül A, "Daha önce de bu tarz şeylerden çok korktuğum için doktora gidip muayene de oldum. Sosyal medyada psikolojik olarak rahatsız edici kelimeler kullanması nedeniyle şikâyetçiyim" diyerek savcılığın yolunu tuttu.