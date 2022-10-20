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Giriş Tarihi: 20.10.2022 17:37 Son Güncelleme: 20.10.2022 17:43

Çinli Lisha Yu cinayetinde karar açıklandı! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'da zorla araca bindirilerek kaçırılan ve iki ay sonra Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa gömülü şekilde cesedi bulunan Çinli kadın Lisha Yu'nun (31) davasında karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Çinli Lisha Yu cinayetinde karar açıklandı! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'da geçen yıl kaybolduktan sonra öldürüldüğü anlaşılan Çinli Lisha Yu'nun (31) takip edildikten sonra zorla bir valiz içine konularak bagaja sokulduğu ve Bilecik'in Söğüt ilçesinde gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Bugün görülen karar duruşmasında 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bir sanığın ise beraatına karar verildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı. Müştekiler avukatları, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanıklar Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman savunmalarında, öldürme olayıyla ilgilerinin olmadığını belirterek, mahkemeden beraatlerini talep etti.

"ÇİNLİ BİRİNE DÜŞMANLIĞIM YOKTUR"

Tutuklu sanık Yunuscan Türkistanlı ise "3 senedir tutukluyum. Abdulselam'ın maktulden alacağı var olay bu yüzünden meydana geldi. Tasarlayarak ve fikir eylem işbirliği yoktur. Ölen kişiyle tanışıklığımda yoktur. Buradan Abdulselam'a sesleniyorum. Teslim olsun, aklanmamızı istiyorum Olayla ilgim olmasa da bir kişinin ölmesi nedeniyle pişmanım. Çinli birine düşmanlığım yoktur. Ailesinden çok özür diliyorum" dedi.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman'ı "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi. Ayrıca bu sanıkların "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4'er yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, kovuşturma aşamasında vefat eden sanık Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki davanın düşmesine, diğer sanık Kasım Yarkenli'nin de tüm suçlardan beraatine karar verdi.

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Çinli Lisha Yu cinayetinde karar açıklandı! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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