Cinnet getiren baba dehşet saçtı: 3 ölü

Batman'da cinnet getiren baba, oğlunu ve eşini öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi. Batman'ın Tilmerç Mahallesi'nde 32 yaşındaki Nesim Adım, dehşet saçtı. Rüyakent Villalarında yaşanan olayda Nesim Adım, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirerek 13 yaşındaki oğlu Ali Ensar Adım ve eşi 33 yaşındaki Tuba Adım'ı silahla vurduktan sonra kendi canına kıydı.Nesim Adım'ın işe gitmediğini fark eden çalışanları, durumu polise bildirdi. Sabah saatlerinde adrese intikal eden polis, ailenin yaşadığı evde korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba, anne ve çocuğun öldüğü belirlendi. Öte yandan aile faciasına neden olan baba Nesim Adım'ın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Baba Adım, sosyal medyada yaptığı son paylaşım "3.10" oldu. Bunun cinayet saati olduğu ileri sürüldü.