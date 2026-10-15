Cinnet getiren ev sahibi evi ateşe verdi: Kiracı canını hiçe sayarak kediyi kurtardı!

Olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan M.E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen M.E., yükselen alevleri fark eden oğlu tarafından son anda dışarı çıkarıldı. Pencerelerden taşan alevleri gören mahalle sakinleri ve binadaki diğer kiracılar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak alt katlara sıçramadan söndürüldü.