Cinsel görüntü şantajı canından bezdirdi! Soluğu poliste aldı

Akçaabat ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki H.Ö.'nün sosyal medya üzerinden tanıştığı ve cinsel içerikli görüntülü görüşme gerçekleştirdiği kişi bu görüşmeyi kayıt altına alarak kendisinden para istedi. H.Ö, paniğe kapıldı. Kişi, parayı göndermediği takdirde müstehcen görüntülerini paylaşacağını söyleyince H.Ö. toplam 114 bin 200 TL şahsın hesabına para gönderdi.

Daha sonra şüpheli tekrar H.Ö.'yü arayarak para istedi. Kişinin şantaja devam etmesi üzerine H.Ö, polise giderek şikayette bulundu. Siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından şüphelinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.