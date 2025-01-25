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Giriş Tarihi: 25.1.2025 12:57 Son Güncelleme: 25.1.2025 14:06

Cinsel görüntü şantajı canından bezdirdi! Soluğu poliste aldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 38 yaşındaki H.Ö. sosyal medyada tanıştığı kişinin kayda aldığı cinsel içerikli görüntüleri paylaşacağını söyleyerek para istemesi üzerine şantaja uğradı. H.Ö, kendisinden istenilen 114 bin TL'yi kişinin hesabına gönderdi. Daha sonra şantaj yapan kişi tekrar para isteyince 2.kez şantaja uğrayan H.Ö, polise giderek şikayette bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Cinsel görüntü şantajı canından bezdirdi! Soluğu poliste aldı

Akçaabat ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki H.Ö.'nün sosyal medya üzerinden tanıştığı ve cinsel içerikli görüntülü görüşme gerçekleştirdiği kişi bu görüşmeyi kayıt altına alarak kendisinden para istedi. H.Ö, paniğe kapıldı. Kişi, parayı göndermediği takdirde müstehcen görüntülerini paylaşacağını söyleyince H.Ö. toplam 114 bin 200 TL şahsın hesabına para gönderdi.

Daha sonra şüpheli tekrar H.Ö.'yü arayarak para istedi. Kişinin şantaja devam etmesi üzerine H.Ö, polise giderek şikayette bulundu. Siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından şüphelinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

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Cinsel görüntü şantajı canından bezdirdi! Soluğu poliste aldı
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