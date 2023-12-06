Cizre’de Dicle Nehrinde kaybolan kızın cansız bedeni Irak’ta bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Kasım tarihinde kardeşi Zelal ile Dicle Nehrine atlayan Zelin Çalış, akıntıya kapılıp suda kaybolurken kardeşi Zelal Çalış balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Cizre'de 27 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olayda Dicle Nehrine atladıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan Zelin Çalış'ı bulmak için Cizre Belediyesi Dalgıç Ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD Ekipleri ile Van AFAD Ekibi ve Kurbağa adamlardan oluşan dört ayrı ekip hem su altında hem su yüzeyinde hem de havadan drone desteği ile genç kızı bulmak için yoğun bir uğraş gösterdi.

Dört ayrı ekibin dört ayrı botla Irak sınırına kadar 9 günden bu yana sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kızın cansız bedeni Irak'ta ezidi vatandaşların yaşadığı Hane köyü civarında köylüler tarafından bulundu. Köylülerin haber vermesi ile birlikte genç kızın ailesi cenazesiyi almak için Suriye sınırına doğru yola çıkarken,10 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları da sona erdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.