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Giriş Tarihi: 7.9.2024 13:40 Son Güncelleme: 7.9.2024 15:00

Cizre’de, ‘gece ciğerci’ evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki çocuk babası ciğerci 26 yaşındaki Yunus Gök, gece geç saatlerde evinin girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ABİDİN YEL
Cizre’de, ‘gece ciğerci’ evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Caferi Sadık Mahallesi merkez TOKİ konutları mevkiinde TOKİ önünde gece ciğer satarak geçimini sağlayan ve vatandaşlar tarafından da 'gece ciğercisi' olarak tanınan iki çocuk babası Yunus Gök, gece saat 02:00 sularında tezgahını kapattıktan sonra eve gitti.

Gök, evinin bulunduğu TOKİ konutlarına gireceği sırada kendisini takip eden kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahla sırtından vurulan Gök, vatandaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların bütün müdahalelerine karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı saldırı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Cizre’de, ‘gece ciğerci’ evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü
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