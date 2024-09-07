Cizre’de, ‘gece ciğerci’ evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Caferi Sadık Mahallesi merkez TOKİ konutları mevkiinde TOKİ önünde gece ciğer satarak geçimini sağlayan ve vatandaşlar tarafından da 'gece ciğercisi' olarak tanınan iki çocuk babası Yunus Gök, gece saat 02:00 sularında tezgahını kapattıktan sonra eve gitti.

Gök, evinin bulunduğu TOKİ konutlarına gireceği sırada kendisini takip eden kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahla sırtından vurulan Gök, vatandaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların bütün müdahalelerine karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı saldırı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.