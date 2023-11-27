Cizre’de 2 kız kardeş el ele Dicle Nehrine atladı... Biri kurtarıldı diğeri kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi Cizre Köprüsü mevkiinde meydana gelen olayda Dicle Nehri Kenarına gelen Zilan (14) ve Zelin Çalış (15) kız kardeşler, cep telefonlarını kayalıklara bıraktıktan sonra el ele tutuşarak Dicle Nehrine atladı. Nehrin karşı yakasında bulunan balıkçılar suya atlayan kızları görünce kızların atladığı bölgede bulunan balıkçı arkadaşlarından Adil Sarıcan'ı arayıp kızları kurtarmasını istedi. Olay yerine yakın olan Balıkçı kız kardeşlerden Zilan Çalış'ı kurtarıp lastik bota alırken Zelin Çalış ise akıntıda kayboldu.

Balıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri, Sağlık Ekibi ve Polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi,AFAD ve Sivil savunma ekipleri nehirde kaybolan Zelin Çalış'ı arama çalışmalarına başladı.

Dicle Nehrine atlayan kız kardeşlerden Zilan Çalış'ı kurtaran Balıkçı Adil Sarıcan, "Ben yıllardır burada balık tutuyorum. Bugün de balık tutmak için nehir kenarına geldim ama daha suya girmeden nehrin diğer kıyısında bulunan balıkçı arkadaşlarım suda iki kızın çırpındığını ve onları kurtarmamı istedi. Bende lastik botla hemen nehre girdim ve kızlardan birini kolundan tutup botun üstüne aldım ama diğeri suda kaybolunca onu kurtaramadım. Kızlar suda birbirlerine sarılmış halde akıntıda yuvarlana yuvarlana gidiyordu. Birini kurtardık şuan hastanede ama keşke diğerini de kurtarabilseydim" diye konuştu.

Arama ve Kurtarma Ekipleri ve Balık adamlar suda kaybolan Zelin Çalış'ı bulmak için çalışmalarına devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.