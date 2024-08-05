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Giriş Tarihi: 5.8.2024 17:01

Çobandan akılalmaz hırsızlık: 60 koyunu sattı pavyonda yakalandı!

Adana’da çoban R.D. patronunun 60 koyununu çalıp sattı. Koyunların parasıyla pavyonda eğlenirken yakalandı!

DHA
Çobandan akılalmaz hırsızlık: 60 koyunu sattı pavyonda yakalandı!

Şoke eden olay, 2 Ağustos'ta Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban R.D., bakımlarıyla ilgilendiği K.İ.'nin 60 koyununu çaldı. R.D. koyunları gece saatlerinde kamyonetle Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürerek bir kişiye sattı.

K.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri R.D.'nin elde ettiği parayla bir pavyonda eğlendiğini belirledi. Pavyona baskın yapan ekipler R.D.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklandı. Koyunlar ise jandarma tarafından satın alan kişiden alınarak sahibine teslim edildi

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Çobandan akılalmaz hırsızlık: 60 koyunu sattı pavyonda yakalandı!
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