Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile 18 araç, 12 gayrimenkul, 6 şirket ve bu şirketlere bağlı otel, eğlence merkezleri ve ofislere el konuldu. Ayrıca, şüphelilere ait şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin işlem hacminin toplam 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu tespit edildi. El konulan gayrimenkul, araç, otel, ofis ve eğlence merkezlerinin toplam maddi değerinin 1 milyar 550 milyon lira olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilmişti. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK Başkanlığınca hazırlanan aklama raporu, saha araştırmaları ve finansal analiz çalışmaları sonucunda önemli bulgulara ulaşılmıştı. Yapılan incelemelerde, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edilmişti.

7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

14 Kasım'da ve devam eden süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt lideri Birol Çoban dahil toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri Birol Çoban'la birlikte A.Ç., İ.K., O.A., S.A., A.Ö. ve E.Ş. isimli toplam 7 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Y.D., H.A., A.S. ve D.Ç. E.Ç. ve C.T. isimli şüpheliler ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

EL KONULAN MAL VARLIĞININ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile 18 araç, 12 gayrimenkul, 6 şirket ve bu şirketlere bağlı otel, eğlence merkezleri ve ofislere el konuldu. Ayrıca, şüphelilere ait şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin işlem hacminin toplam 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu tespit edildi. El konulan gayrimenkul, araç, otel, ofis ve eğlence merkezlerinin toplam maddi değerinin 1 milyar 550 milyon lira olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.