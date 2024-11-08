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Giriş Tarihi: 8.11.2024

Çocuğa şiddete yeniden tutuklama

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Çocuğa şiddete yeniden tutuklama
Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 9 Ekim'de "kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, şüpheli İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de 21 Ekim'de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararına itiraz etti. Şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.
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Çocuğa şiddete yeniden tutuklama
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