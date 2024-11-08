Çocuğa şiddete yeniden tutuklama

Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 9 Ekim'de "kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, şüpheli İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de 21 Ekim'de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararına itiraz etti. Şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.