Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.
İddiaya göre; telefon dolandırıcıları Y.Ü.'yü (15) kandırarak evde bulunan 100 gram altını alıp bir araçla İstanbul yönüne doğru kaçtı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoyol jandarması ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yaptıkları incelemede şüpheli aracın KMO gişelerinden otoyola giriş yaptığını tespit etti. Fiziki takibe alınan araç, "dur" ihtarlarına uymayınca ekipler, aracı durdurdu ve içindeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, 100 gram altın ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin yakalanmamak için arka plakayı bantla kapattığı ortaya çıktı. Plaka kapatma eylemi nedeniyle şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken 220 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi.