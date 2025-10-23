Çocuğun başında silahla havaya ateş açtı! O anları sosyal medyada paylaştı

Nizip ilçesinde yapılan bir düğünde küçük bir çocuk davul zurna eşliğinde oyun oynarken başında defalarca silah sıkıldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada üzerine harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki davul üzerinde oynayan küçük çocuğun başında defalarca silah sıkan M.Ç. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyadaki paylaşımın ihbar kabul edilerek Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede silahı kullanan ve sosyal medyada paylaşan kişinin M.Ç. isimli şahıs olduğunun belirlenmesi üzerine şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerekli yasal süreç başlamıştır" denildi.