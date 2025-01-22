Çocuğunu çöplüğe attığını itiraf etmişti: Arama çalışmalarından sonuç çıkmadı!

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bağazlıyan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarının henüz neticelenmediği belirtilerek çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Yozgat Boğazlıyan ilçesinde bir kadının 4 yaşındaki çocuğunun cansız bedenini İlçe Belediye çöplüğüne attığını itiraf etmesi üzerine Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği 13 Ocak 2025 ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında kayıp ceset araması yapılmış bulunamamış aramaya son verilmişti. Yeniden Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 19 Ocak 2025 tarihli talimatı ile Boğazlıyan Belediyesi Çöplüğünde ceset arama çalışmalarına tekrar başlanmıştır" denildi.