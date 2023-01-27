Çocuk ağlamasıyla ortaya çıkan vahşet

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, müstakil bir evde ölü bulunan ve vücudunda sigara izmariti ile darp izleri tespit edilen 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın, olaydan sonra kayıplara karışan annesi Güler Kılıç (27), saklandığı evde yakalandı. Olay sırasında Kılıç'la oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşı da gözaltına alındı.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı da evde bulunan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 9 aylık E.K.'nin, devlet korumasına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bu arada Murat bebekten alınan örnekler, incelenmek üzere Antalya'ya gönderildi. Küçük çocuğun cesedini bulan ve karşı apartmanda oturan Halime Akdoğan (58) ise vahşeti anlattı. Bir çocuğun ağladığını duyunca komşusuyla birlikte müstakil eve girdiklerini anlatan Akdoğan, "Koltuğun üzerine yatırılmış bir bebek vardı ve düşmek üzereydi.Ev harabe durumdaydı. O bebeği alıp çıkarken yerde bir çocuk kafası görünce polisi çağırdım. Ben uyuyor sandım ama çocuk ölmüş. Kimse görmesin diye de üzerini örtmüşler. Diğer çocuğu da acıktığını düşünerek eve götürdüm. Evde daha önce de uyuşturucu yakalandı. Birçok kez operasyon yapıldı" dedi.Eşinin cezaevinde olduğu öğrenilen Güler Kılıç'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Kollarında bir can varsa, kokusu da burnundaysa, ona her baktığında için eriyorsa, şükür şükür bana anneliği tattıran yüce Allah'a" mesajı dikkat çekti.