Çocuk Hakları Bildirisi’nin 100’üncü yılı konuşuldu

Uluslararası Akademik Arayışlar Derneği Genel Başkanı İç Mimar Avukat Dr. Ayşe Yasemin Çetinel moderatörlüğünde yapılan programa çok sayıda gönüllü gönüllü katıldı. Çetinel, Gazze'de yaşanan çocuk katliamlarından ağırlıklı olarak söz ettiği konuşmasında, "Çocukların eğitim haklarının elinden alınması insan hakları ihlalidir" dedi.

Konuşmacılardan avukat Tevfik Can Çetinel ise çocukların evrensel haklarına ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Tevfik Can Çetinel, "Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi'nin 100. yılını anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bundan tam bir asır önce insanlık çocukların haklarını koruma gerekliliğini nihayet açık bir şekilde tanımış ve bu doğrultuda adımlar atmaya başlamıştı. Ancak bu tarihi günde kutlama yapmanın ötesinde, bir kez daha çocukların haklarının nasıl ihlal edildiğini, çocukların nasıl göz göre göre mağdur edildiğini ve bu durumun nasıl sona erdirileceğini konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çocuk haklarının insanlığın vicdanına ve ortak ahlak anlayışına emanet edilen bir sorumluluk olduğunu dile getiren Tevfik Can Çetinel, "Ancak bugün özellikle Filistin'de yaşananlar, bu sorumluluğun ne kadar büyük ölçüde ihmal edildiğini ve dünya toplumunun nasıl bir vicdani felaketin ortasında olduğunu gözler önüne sermektedir. Save the Children raporlarına göre, yalnızca 2023 yılında Gazze'de 10 binden fazla çocuk hayatını kaybetmiştir. Bu sayı, dünyadaki tüm çatışma bölgelerinde öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla. Çocuklar; savaşların, işgallerin ve çatışmaların en savunmasız kurbanlarıdır." diye konuştu.

Program sırasında Genel Başkan Ayşe Yasemin Çetinel, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Özer Çetin'e bir teşekkür plaketi takdim etti.