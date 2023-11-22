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Giriş Tarihi: 22.11.2023 02:34

Çocuk kavgasıyla başlayan husumet cinayetle bitti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çocukların tartışması nedeniyle aralarında husumet oluşan muhtar Duran Keleş (49), işyerinin önünde Hüseyin N. (35) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü

DHA
Çocuk kavgasıyla başlayan husumet cinayetle bitti

Olay saat 19.30 sıralarında Erbaa'ya 18 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde meydana geldi. Çocuklarının okulda kavga etmesi sebebiyle aralarında husumet bulunan Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş, sahibi olduğu berber dükkanı önünde tekstil işçisi Hüseyin N. ile tartıştı.

Daha sonra çay ocağına giden ikilinin tartışması burada da sürdü. Hüseyin N. yanındaki tabanca ile Duran Keleş'e 5 el ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Duran Keleş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keleş hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Muhtarı vurduktan sonra olay yerinden kaçan Hüseyin N.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çocuk kavgasıyla başlayan husumet cinayetle bitti
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