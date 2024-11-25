Çocuk Meclisi seçiminde 28 Şubat zihniyeti hortladı

CHP'li Kütahya Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde büyük bir skandala imza attı. Oluşturulan Kütahya Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ne başkan ve yönetim kurulu üyeleri için yapılan açık oylamalı seçimde başörtülü başkan adayı Buğlem İlke Özger'in aldığı 10 oy, oy veren arkadaşlarının meclis üyeliği için dilekçe vermemesi gerekçe gösterilerek iptal edildi. İtirazları kabul edilmeyen Özger ve arkadaşları topluca salonu terk etti. Belediye yönetimi gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci yaptığı açıklamada, başkan adaylarından Buğlem İlke Özer'in, dilekçesiz olarak oy kullanan çocukların oylarının geçersiz sayılması nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Ancak mağduriyetin giderilmesi için Yürütme Kurulu oyları geçerli kabul etmiştir. Bu karar sonrası çocuklar ve aileleri bilgilendirilmiş, Buğlem İlke Özer de Çocuk Meclisi yönetimine dahil edilmiştir" dedi. Olaya sert tepki gösteren AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı 'prosedür, seçim usulü' diyerek mağdur eden zihniyetin, bu mağduriyeti başörtülü evlatlarımıza yaşatmış olması manidardır. Çocukları ötekileştiren ve mağdur eden bir anlayıştan adalet beklemek mümkün değildir. Allah geçmişten geleceğe değişmeyen bu zihniyeti ıslah etsin" dedi.