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Giriş Tarihi: 24.9.2024 04:36

Çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu

Düzce'de çocuk oyun parkında R.O.H. isimli şahıs başından vurulmuş halde kanlar içinde yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

İHA
Çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu

Olay, aksam saatlerinde Şerefiye Mahallesi Tiryaki Sokak'ta bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.O.H. isimli şahıs çocuk parkında bankta otururken çevrede bulunan vatandaşlar 1 el silah sesi duydu.

Parkın içinde kanlar içinde bulunan R.O.H.'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu
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