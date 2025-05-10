Çocuk parkında dehşet anları: Top tartışmasında kadına tekme ve yumruklarla saldırdı!



"TOPU BANA VERMEZSEN SENİ TOKATLARIM"



Olay anını anlatan Begüm Coşkun, "Dün akşam saatlerinde 3 arkadaşımız çocuklarımızı kreşten aldıktan sonra parka getirdik. Bize dün saldırıda bulunan şahıs iki çocuğuyla beraber dün aynı saatlerde parktaydı. Daha sonrasında benim oğlum bu şahsın küçük oğlunun yanındaki salıncağa oturup sallanmaya başladı. 'Ben inmek istiyorum anne' dedi ve indi parka devam etti. Ben de arkamı döndüm banka doğru giderken bu taraftaki çocukların oynadıkları top benim suratıma çarptı. Ben de toplarını aldım ve çocuklara dedim ki 'çocuklar birazcık daha ileride oynayın burada kaydıraklar var kayan arkadaşlar var, yani yüzüne gelebilir canı acıyabilir.' Oradaki ufak çocuk 'ne olur yüzüne çarpsa ölür mü' dedi. 'Ölmez ama canları acır, benim canım acıyorsa onların da canı acır, biraz ileride oynayın, ileri gittikten sonra size topu vereceğim' dedim. O top oynayanların içerisinde bu şahsın büyük oğlu da varmış. Oğlunu sallamayı bıraktı geldi 'Topu bana veriyorsun' dedi. 'Siz kimsiniz' dedim, ben gayet güzel bir şekilde konuşuyorum. 'Topu bana vermezsen seni tokatlarım' dedi bana. Üzerime yürümeye başlayınca olay orada başladı. Saldırdı bize. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Özellikle saldırıyı bana gerçekleştirdi. Bana gelmeyen yumruk aradaki bütün bayan arkadaşlara geldi, oradaki bütün bayan arkadaşlar adamdan şiddet gördü. Daha sonrasında polisi çağırdık polis geldi. Ben evinde, işinde, normal günlük hayatında olan bir insanım karakol kapısı bilmem, darp edilmedim hayatım boyunca. Ben bunu sindiremiyorum. Ben bu şahsın gerekli ne ceza alması gerekiyorsa almasını istiyorum. Oraya insanlar geliyor, stres atmaya çocuklarını mutlu etmeye geliyorlar. Ben bu tarz olayların yaşanmasını istemediğim için, emsal olması için bu şahsın gerekli ne ceza alması gerekiyorsa almasını istiyorum. Sinirini kontrol edemiyorsa, kendisine hakim olamıyorsa, kendi çocuklarının gözünün önünde başka kadınlara bir erkeğe vuruyormuşçasına saldırıyorsa gelmesin parka" dedi. Öte yandan, şahsın tartıştığı kadına saldırdığı ve parktaki diğer vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.